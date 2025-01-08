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Сегодня, 21:06

Высший совет по спорту разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать Ольмо и Виктора

Руслан Минаев
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Дани Ольмо.
Фото Global Look Press

Высший совет по спорту (CSD) разрешил «Барселоне» заявить полузащитника Дани Ольмо и нападающего Пау Виктора на вторую часть сезона, сообщает пресс-служба организации.

Решение является временным, пока апелляция каталонцев будет рассматриваться в судебных органах.

Дани Ольмо. У «Барсы» все меньше шансов на регистрацию Ольмо. Клубы ла лиги пойдут в суд, если Дани внесут в заявку

Ранее сообщалось, что ла лига и королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отказали «Барселоне» в регистрации игроков на вторую половину сезона. 1 января «Барселона» подала заявку на новую лицензию для Ольмо и Виктора в RFEF.

Ольмо перешел в «Барселону» в августе прошлого года и был внесен в заявку только на первую половину сезона-2024/25. В контракте игрока есть пункт, позволяющий ему бесплатно покинуть клуб, если не будет зарегистрирован в январе.

В сезоне-2024/25 26-летний Ольмо забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах во всех турнирах. У 23-летнего Виктора 2 гола и 1 результативная передача в 17 матчах.

ФК Барселона
Дани Ольмо
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 13 4 2 43-19 43
2
 Атлетико 18 12 5 1 33-12 41
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 18 8 6 4 34-30 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
8
 Жирона 18 7 4 7 26-25 25
9
 Бетис 18 6 7 5 21-22 25
10
 Осасуна 18 6 7 5 23-27 25
11
 Сельта 18 7 3 8 27-28 24
12
 Лас-Пальмас 18 6 4 8 23-27 22
13
 Севилья 18 6 4 8 20-27 22
14
 Р. Вальекано 18 5 7 6 20-21 22
15
 Леганес 18 4 6 8 17-28 18
16
 Алавес 18 4 5 9 21-30 17
17
 Хетафе 18 3 7 8 11-15 16
18
 Эспаньол 18 4 3 11 16-30 15
19
 Вальядолид 18 3 3 12 12-37 12
20
 Валенсия 18 2 6 10 17-28 12
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3.12 21:00
Мальорка – Барселона
 1 : 5
4.12 23:00
Атлетик – Реал
 2 : 1
10.01 23:00
Р. Вальекано – Сельта
 - : -
11.01 16:00
Алавес – Жирона
 - : -
11.01 18:15
Вальядолид – Бетис
 - : -
11.01 20:30
Эспаньол – Леганес
 - : -
11.01 23:00
Севилья – Валенсия
 - : -
12.01 16:00
Лас-Пальмас – Хетафе
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Килиан Мбаппе

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Реал

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И К Ж
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