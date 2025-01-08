«Атлетик» Бильбао и «Барселона» встретятся в матче полуфинала Суперкубка Испании в четверг, 9 января. Игра пройдет на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джедде (Саудовская Аравия), начало — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Атлетика» и «Барселоны» показывает канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru, на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

Ключевые события игры «Атлетик» — «Барселона» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Победитель игры встретится в финале с «Мальоркой» или «Реалом», которые проведут свой полуфинал на следующий день.

«Атлетик» принимает участие в Суперкубке на правах обладателя Кубка Испании, «Барселона» заняла второе место в чемпионате Испании-2023/24. Действующим обладателем Суперкубка является «Реал».