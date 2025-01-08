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Сегодня, 20:00

«Атлетик» — «Барселона»: смотреть трансляцию матча Суперкубка Испании

«Атлетик» и «Барселона» встретятся в полуфинале Суперкубка Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо.
Фото Getty Images

«Атлетик» Бильбао и «Барселона» встретятся в матче полуфинала Суперкубка Испании в четверг, 9 января. Игра пройдет на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джедде (Саудовская Аравия), начало — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Атлетика» и «Барселоны» показывает канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru, на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

Ключевые события игры «Атлетик» — «Барселона» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Испания. Суперкубок. 1/2 финала
08 янв, 22:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Атлетик
Барселона

Победитель игры встретится в финале с «Мальоркой» или «Реалом», которые проведут свой полуфинал на следующий день.

«Атлетик» принимает участие в Суперкубке на правах обладателя Кубка Испании, «Барселона» заняла второе место в чемпионате Испании-2023/24. Действующим обладателем Суперкубка является «Реал».

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 13 4 2 43-19 43
2
 Атлетико 18 12 5 1 33-12 41
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 18 8 6 4 34-30 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
8
 Жирона 18 7 4 7 26-25 25
9
 Бетис 18 6 7 5 21-22 25
10
 Осасуна 18 6 7 5 23-27 25
11
 Сельта 18 7 3 8 27-28 24
12
 Лас-Пальмас 18 6 4 8 23-27 22
13
 Севилья 18 6 4 8 20-27 22
14
 Р. Вальекано 18 5 7 6 20-21 22
15
 Леганес 18 4 6 8 17-28 18
16
 Алавес 18 4 5 9 21-30 17
17
 Хетафе 18 3 7 8 11-15 16
18
 Эспаньол 18 4 3 11 16-30 15
19
 Вальядолид 18 3 3 12 12-37 12
20
 Валенсия 18 2 6 10 17-28 12
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38 тур
3.12 21:00
Мальорка – Барселона
 1 : 5
4.12 23:00
Атлетик – Реал
 2 : 1
10.01 23:00
Р. Вальекано – Сельта
 - : -
11.01 16:00
Алавес – Жирона
 - : -
11.01 18:15
Вальядолид – Бетис
 - : -
11.01 20:30
Эспаньол – Леганес
 - : -
11.01 23:00
Севилья – Валенсия
 - : -
12.01 16:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 - : -
12.01 18:15
Атлетико – Осасуна
 - : -
13.01 23:00
Р. Сосьедад – Вильярреал
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 15 1 6
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 15 1 5
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