У «Барсы» все меньше шансов на регистрацию Ольмо. Клубы ла лиги пойдут в суд, если Дани внесут в заявку
«Барселона» выкручивается в условиях финансовых проблем, но в январе из-за них может потерять свободным агентом летнего новичка Дани Ольмо. Каталонцы заплатили за футболиста 55 миллионов евро, но до сих пор не зарегистрировали его на вторую часть сезона.
Суд дважды отказал в регистрации Ольмо
Вместе с Дани вне заявки находится 23-летний нападающий Пау Виктор. Каталонцы не вписываются в лимит зарплат в 426 миллионов евро, из-за чего не могут зарегистрировать футболистов. Ольмо играл в первой половине сезона благодаря травме Андреса Кристенсена — датчанин выбыл на несколько месяцев, по правилам ла лиги на его место можно заявить игрока с зарплатой не больше 80 процентов выбывшего.
С возвращением Кристенсена Ольмо пропал из заявки. Руководство «Барсы» рассчитывало повторить схему и зарегистрировать испанца на место вратаря Марка-Андре Тер Штегена, который травмирован до конца сезона. Однако ла лига отказала — правило не должно работать для обхода зарплатного потолка, чем сине-гранатовые и занимаются.
«Запаса зарплаты Тер Штегена достаточно для регистрации Ольмо и Пау, мы работаем над привлечением денег для оформления», — жаловался президент клуба Жоан Лапорта.
Остальные схемы руководства «Барсы» тоже провалились: не помогли рекордная сделка с Nike на 1,7 миллиарда евро и продажа ВИП-мест на «Камп Ноу», который в данный момент реконструируют. Апелляция каталонцев дважды была отклонена.
В клубе также обратились за помощью в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF), но она оставила решение ла лиги в силе.
«После огромных усилий, предпринятых для восстановления отношений Королевской федерации с ла лигой, все мосты не могут быть разрушены из-за [одного] вопроса, который к тому же регулируется. Это «Барса» должна была соблюдать правила», — приводит AS слова представителя федерации.
Клубы ла лиги угрожают «Барселоне» судом
Несмотря на отказы, ситуация с заявкой Дани по-прежнему не ясна. Сам Ольмо может уйти из «Барсы» свободным агентом, но вместе со своим представителем говорит о преданности клубу и пока никуда не собирается. Каталонцы рискуют потерять на футболисте кучу денег: в случае ухода придется выплатить всю оставшуюся по контракту зарплату — это 9 миллионов евро в год до лета 2028-го.
Однако в клубе все еще уверены в его заявке — по данным Sport.es, руководство команды считает, что это произойдет в ближайшее время. Все-таки должна помочь продажа ВИП-мест на «Камп Ноу»: деньги поступят в ближайшие дни и это позволит вписать Дани в потолок зарплат.
Вот только большинство команд ла лиги против этого рычага Лапорты. По информации Diario Sport, руководство клубов следит за ситуацией с Ольмо и обратится в суд с требованием признать весь сезон недействительным, если Дани все-таки будет зарегистрирован.
Какие шансы, что Ольмо все же заявят
Ла лига и Королевская испанская футбольная федерация не собираются помогать «Барселоне» в этом вопросе.
«Ла лига приветствует тот факт, что в ответ на просьбы о временных мерах такого рода положение бюджетных правил лиги не было отменено, поскольку это могло бы серьезно подорвать равенство условий соревнований. Ла лига всегда руководствовалась этим принципом, особенно учитывая Закон о спорте Испании. Он гласит, что финансовый фейр-плей «оказался очень полезным для обеспечения жизнеспособности и честности соревнований», — говорится в заявлении ла лиги.
Похоже, уверен в заявке испанца только Лапорта, которого фанатское движение «Барсы» накануне попросило уйти в отставку. Больше информации о ситуации с испанцем ожидается на пресс-конференции главного тренера сине-гранатовых Ханси Флика перед кубковой игрой с «Барбастро». Ольмо в этом сезоне провел 15 матчей во всех турнирах и отметился шестью голами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Атлетико
|18
|12
|5
|1
|33-12
|41
|
2
|Реал
|18
|12
|4
|2
|41-18
|40
|
3
|Барселона
|19
|12
|2
|5
|51-22
|38
|
4
|Атлетик
|19
|10
|6
|3
|29-17
|36
|
5
|Вильярреал
|18
|8
|6
|4
|34-30
|30
|
6
|Мальорка
|19
|9
|3
|7
|19-21
|30
|
7
|Р. Сосьедад
|18
|7
|4
|7
|16-13
|25
|
8
|Жирона
|18
|7
|4
|7
|26-25
|25
|
9
|Бетис
|18
|6
|7
|5
|21-22
|25
|
10
|Осасуна
|18
|6
|7
|5
|23-27
|25
|
11
|Сельта
|18
|7
|3
|8
|27-28
|24
|
12
|Лас-Пальмас
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
13
|Севилья
|18
|6
|4
|8
|20-27
|22
|
14
|Р. Вальекано
|18
|5
|7
|6
|20-21
|22
|
15
|Леганес
|18
|4
|6
|8
|17-28
|18
|
16
|Алавес
|18
|4
|5
|9
|21-30
|17
|
17
|Хетафе
|18
|3
|7
|8
|11-15
|16
|
18
|Эспаньол
|18
|4
|3
|11
|16-30
|15
|
19
|Вальядолид
|18
|3
|3
|12
|12-37
|12
|
20
|Валенсия
|17
|2
|6
|9
|16-26
|12
|1.11
|23:00
|
Алавес – Мальорка
|1 : 0
|2.11
|16:00
|
Осасуна – Вальядолид
|1 : 0
|2.11
|18:15
|
Жирона – Леганес
|4 : 3
|3.11
|16:00
|
Атлетико – Лас-Пальмас
|2 : 0
|3.11
|18:15
|
Барселона – Эспаньол
|3 : 1
|3.11
|20:30
|
Севилья – Р. Сосьедад
|0 : 2
|3.11
|23:00
|
Атлетик – Бетис
|1 : 1
|4.11
|23:00
|
Сельта – Хетафе
|1 : 0
|18.12
|23:30
|
Вильярреал – Р. Вальекано
|1 : 1
|3.01
|23:00
|
Валенсия – Реал
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|16
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|14
|2
|1
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|15
|1
|6
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|15
|1
|5