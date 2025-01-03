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Сегодня, 14:00

У «Барсы» все меньше шансов на регистрацию Ольмо. Клубы ла лиги пойдут в суд, если Дани внесут в заявку

Клубы ла лиги намерены обратиться в суд из-за Ольмо
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Дани Ольмо.
Фото Global Look Press
Блокируют рычаги Лапорты.

«Барселона» выкручивается в условиях финансовых проблем, но в январе из-за них может потерять свободным агентом летнего новичка Дани Ольмо. Каталонцы заплатили за футболиста 55 миллионов евро, но до сих пор не зарегистрировали его на вторую часть сезона.

Суд дважды отказал в регистрации Ольмо

Вместе с Дани вне заявки находится 23-летний нападающий Пау Виктор. Каталонцы не вписываются в лимит зарплат в 426 миллионов евро, из-за чего не могут зарегистрировать футболистов. Ольмо играл в первой половине сезона благодаря травме Андреса Кристенсена — датчанин выбыл на несколько месяцев, по правилам ла лиги на его место можно заявить игрока с зарплатой не больше 80 процентов выбывшего.

С возвращением Кристенсена Ольмо пропал из заявки. Руководство «Барсы» рассчитывало повторить схему и зарегистрировать испанца на место вратаря Марка-Андре Тер Штегена, который травмирован до конца сезона. Однако ла лига отказала — правило не должно работать для обхода зарплатного потолка, чем сине-гранатовые и занимаются.

«Запаса зарплаты Тер Штегена достаточно для регистрации Ольмо и Пау, мы работаем над привлечением денег для оформления», — жаловался президент клуба Жоан Лапорта.

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Остальные схемы руководства «Барсы» тоже провалились: не помогли рекордная сделка с Nike на 1,7 миллиарда евро и продажа ВИП-мест на «Камп Ноу», который в данный момент реконструируют. Апелляция каталонцев дважды была отклонена.

В клубе также обратились за помощью в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF), но она оставила решение ла лиги в силе.

«После огромных усилий, предпринятых для восстановления отношений Королевской федерации с ла лигой, все мосты не могут быть разрушены из-за [одного] вопроса, который к тому же регулируется. Это «Барса» должна была соблюдать правила», — приводит AS слова представителя федерации.

Фото Global Look Press

Клубы ла лиги угрожают «Барселоне» судом

Несмотря на отказы, ситуация с заявкой Дани по-прежнему не ясна. Сам Ольмо может уйти из «Барсы» свободным агентом, но вместе со своим представителем говорит о преданности клубу и пока никуда не собирается. Каталонцы рискуют потерять на футболисте кучу денег: в случае ухода придется выплатить всю оставшуюся по контракту зарплату — это 9 миллионов евро в год до лета 2028-го.

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Однако в клубе все еще уверены в его заявке — по данным Sport.es, руководство команды считает, что это произойдет в ближайшее время. Все-таки должна помочь продажа ВИП-мест на «Камп Ноу»: деньги поступят в ближайшие дни и это позволит вписать Дани в потолок зарплат.

Вот только большинство команд ла лиги против этого рычага Лапорты. По информации Diario Sport, руководство клубов следит за ситуацией с Ольмо и обратится в суд с требованием признать весь сезон недействительным, если Дани все-таки будет зарегистрирован.

Ламин Ямаль и Дани Ольмо.
Фото AFP

Какие шансы, что Ольмо все же заявят

Ла лига и Королевская испанская футбольная федерация не собираются помогать «Барселоне» в этом вопросе.

«Ла лига приветствует тот факт, что в ответ на просьбы о временных мерах такого рода положение бюджетных правил лиги не было отменено, поскольку это могло бы серьезно подорвать равенство условий соревнований. Ла лига всегда руководствовалась этим принципом, особенно учитывая Закон о спорте Испании. Он гласит, что финансовый фейр-плей «оказался очень полезным для обеспечения жизнеспособности и честности соревнований», — говорится в заявлении ла лиги.

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Похоже, уверен в заявке испанца только Лапорта, которого фанатское движение «Барсы» накануне попросило уйти в отставку. Больше информации о ситуации с испанцем ожидается на пресс-конференции главного тренера сине-гранатовых Ханси Флика перед кубковой игрой с «Барбастро». Ольмо в этом сезоне провел 15 матчей во всех турнирах и отметился шестью голами.

ФК Барселона
Дани Ольмо
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Барселона» все-таки зарегистрирует Ольмо. Лапорта гениально выкрутился: продал кресел на 100 миллионов евро
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 18 12 5 1 33-12 41
2
 Реал 18 12 4 2 41-18 40
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 18 8 6 4 34-30 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
8
 Жирона 18 7 4 7 26-25 25
9
 Бетис 18 6 7 5 21-22 25
10
 Осасуна 18 6 7 5 23-27 25
11
 Сельта 18 7 3 8 27-28 24
12
 Лас-Пальмас 18 6 4 8 23-27 22
13
 Севилья 18 6 4 8 20-27 22
14
 Р. Вальекано 18 5 7 6 20-21 22
15
 Леганес 18 4 6 8 17-28 18
16
 Алавес 18 4 5 9 21-30 17
17
 Хетафе 18 3 7 8 11-15 16
18
 Эспаньол 18 4 3 11 16-30 15
19
 Вальядолид 18 3 3 12 12-37 12
20
 Валенсия 17 2 6 9 16-26 12
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38 тур
1.11 23:00
Алавес – Мальорка
 1 : 0
2.11 16:00
Осасуна – Вальядолид
 1 : 0
2.11 18:15
Жирона – Леганес
 4 : 3
3.11 16:00
Атлетико – Лас-Пальмас
 2 : 0
3.11 18:15
Барселона – Эспаньол
 3 : 1
3.11 20:30
Севилья – Р. Сосьедад
 0 : 2
3.11 23:00
Атлетик – Бетис
 1 : 1
4.11 23:00
Сельта – Хетафе
 1 : 0
18.12 23:30
Вильярреал – Р. Вальекано
 1 : 1
3.01 23:00
Валенсия – Реал
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 15 1 6
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 15 1 5
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