«Барселона» выступила с заявлением о регистрации Ольмо на вторую часть сезона

«Барселона» выступила с заявлением по поводу процесса регистрации полузащитника Дани Ольмо.

«Мы подали заявку на новую лицензию для игроков Дани Ольмо и Пау Виктора в Испанской федерации футбола.

Наш клуб отрицает, что запрашивал или получал отсрочку от руководящих органов по этому вопросу», — говорится в сообщении клуба.

30 декабря сообщалось, что суд первой инстанции отклонил заявление «Барселоны». 27 декабря обращение каталонцев отклонил коммерческий суд.

В первой половине сезона испанец забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах за «Барселону» во всех турнирах.