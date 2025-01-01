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Сегодня, 10:29

«Барселона» выступила с заявлением о регистрации Ольмо на вторую часть сезона

Руслан Минаев
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Дани Ольмо.
Фото Reuters

«Барселона» выступила с заявлением по поводу процесса регистрации полузащитника Дани Ольмо.

«Мы подали заявку на новую лицензию для игроков Дани Ольмо и Пау Виктора в Испанской федерации футбола.

Наш клуб отрицает, что запрашивал или получал отсрочку от руководящих органов по этому вопросу», — говорится в сообщении клуба.

30 декабря сообщалось, что суд первой инстанции отклонил заявление «Барселоны». 27 декабря обращение каталонцев отклонил коммерческий суд.

В первой половине сезона испанец забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

ФК Барселона
Дани Ольмо
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 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 18 12 5 1 33-12 41
2
 Реал 18 12 4 2 41-18 40
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 18 8 6 4 34-30 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
8
 Жирона 18 7 4 7 26-25 25
9
 Бетис 18 6 7 5 21-22 25
10
 Осасуна 18 6 7 5 23-27 25
11
 Сельта 18 7 3 8 27-28 24
12
 Лас-Пальмас 18 6 4 8 23-27 22
13
 Севилья 18 6 4 8 20-27 22
14
 Р. Вальекано 18 5 7 6 20-21 22
15
 Леганес 18 4 6 8 17-28 18
16
 Алавес 18 4 5 9 21-30 17
17
 Хетафе 18 3 7 8 11-15 16
18
 Эспаньол 18 4 3 11 16-30 15
19
 Вальядолид 18 3 3 12 12-37 12
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 Валенсия 17 2 6 9 16-26 12
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Алавес – Мальорка
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2.11 16:00
Осасуна – Вальядолид
 1 : 0
2.11 18:15
Жирона – Леганес
 4 : 3
3.11 16:00
Атлетико – Лас-Пальмас
 2 : 0
3.11 18:15
Барселона – Эспаньол
 3 : 1
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Севилья – Р. Сосьедад
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