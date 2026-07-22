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22 июля, 23:45

Нападающий «Севильи» Акор Адамс перешел в «Венецию»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Венеция» объявила о переходе нигерийского нападающего Акора Адамса из «Севильи».

26-летний форвард подписал с итальянским клубом контракт на четыре сезона — до 30 июня 2030 года. Ранее в СМИ сообщалось, что сумма трансфера составит 16 миллионов евро плюс 6-7 миллионов в качестве бонусов.

Адамс выступал за «Севилью» с января 2025 года. Он провел 37 матчей, забил 10 мячей и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

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ФК Венеция
ФК Севилья
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