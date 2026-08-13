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Ла лига 2026/2027: где смотреть трансляции чемпионата Испании в России

Ла лига сезона-2026/2027: где смотреть трансляции чемпионата Испании

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Съемки Ла Лиги.
Фото Getty Images

Чемпионат Испании сезона-2026/2027 стартует 15 августа и завершится 30 мая. В Ла лиге предусмотрена зимняя пауза с 6 по 12 января 2027 года.

В России права на показ Примеры принадлежат холдингу «Матч ТВ». Смотреть игры можно на его тематических каналах («Матч ТВ», «Матч Футбол 1», «Матч Футбол 2» и «Матч Футбол 3») и в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko. Следить за ключевыми событиями и результатами игр можно в матч-центре и разделе Ла лига на нашем сайте.

В чемпионате Испании примут участие 20 команд. По итогам прошлого сезона «Овьедо», «Жирона» и «Мальорка» вылетели из Ла лиги. Их места заняли клубы из Сегунды: «Расинг Сантандер», «Депортиво Ла-Корунья» и «Малага». «Барселона» — действующий чемпион Испании.

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Матч «Сельта» — «Осасуна» в Ла лиге перенесли из-за грибка на поле
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Эспаньол 1 1 0 0 3-0 3
2
 Алавес 1 1 0 0 3-0 3
3
 Севилья 1 1 0 0 2-1 3
4
 Расинг 1 0 1 0 2-2 1
5
 Вильярреал 1 0 1 0 2-2 1
6
 Эльче 1 0 1 0 1-1 1
7
 Депортиво 1 0 1 0 1-1 1
8
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
9
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
10
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
11
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
14
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
15
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
16
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
17
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
18
 Р. Вальекано 1 0 0 1 1-2 0
19
 Леванте 1 0 0 1 0-3 0
20
 Хетафе 1 0 0 1 0-3 0
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38 тур
15.08 20:30 Алавес – Хетафе 3 : 0
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано 2 : 1
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал 2 : 2
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте 3 : 0
17.08 22:00 Депортиво – Эльче 1 : 1
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 21:30 Сельта – Осасуна - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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ЖК
Г
Марк Агуадо
Марк Агуадо

Эльче

 1
Ривера Альваро Гарсия
Ривера Альваро Гарсия

Райо Вальекано

 1
Пап Гуйе
Пап Гуйе

Вильярреал

 1
П
Мариано Диас
Мариано Диас

Алавес

 2
Лоренцо Аматуччи
Лоренцо Аматуччи

Депортиво

 1
Гонсало Вильяр
Гонсало Вильяр

Эльче

 1
И К Ж
Кико Фемения
Кико Фемения

Хетафе

 1 1 0
Кике Салас
Кике Салас

Севилья

 1 1 0
Люсьен Агуме
Люсьен Агуме

Севилья

 1 0 1
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