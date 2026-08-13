Ла лига сезона-2026/2027: где смотреть трансляции чемпионата Испании
Чемпионат Испании сезона-2026/2027 стартует 15 августа и завершится 30 мая. В Ла лиге предусмотрена зимняя пауза с 6 по 12 января 2027 года.
В России права на показ Примеры принадлежат холдингу «Матч ТВ». Смотреть игры можно на его тематических каналах («Матч ТВ», «Матч Футбол 1», «Матч Футбол 2» и «Матч Футбол 3») и в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko. Следить за ключевыми событиями и результатами игр можно в матч-центре и разделе Ла лига на нашем сайте.
В чемпионате Испании примут участие 20 команд. По итогам прошлого сезона «Овьедо», «Жирона» и «Мальорка» вылетели из Ла лиги. Их места заняли клубы из Сегунды: «Расинг Сантандер», «Депортиво Ла-Корунья» и «Малага». «Барселона» — действующий чемпион Испании.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Эспаньол
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
2
|Алавес
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Севилья
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Расинг
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Вильярреал
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Эльче
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Депортиво
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Малага
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Р. Вальекано
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
19
|Леванте
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
20
|Хетафе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|3 : 0
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|2 : 1
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|2 : 2
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|3 : 0
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|1 : 1
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|21:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
|- : -
|Г
|
|
Марк Агуадо
Эльче
|1
|
|
Ривера Альваро Гарсия
Райо Вальекано
|1
|
|
Пап Гуйе
Вильярреал
|1
|П
|
|
Мариано Диас
Алавес
|2
|
|
Лоренцо Аматуччи
Депортиво
|1
|
|
Гонсало Вильяр
Эльче
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кико Фемения
Хетафе
|1
|1
|0
|
|
Кике Салас
Севилья
|1
|1
|0
|
|
Люсьен Агуме
Севилья
|1
|0
|1