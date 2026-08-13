Ла лига сезона-2026/2027: где смотреть трансляции чемпионата Испании

Чемпионат Испании сезона-2026/2027 стартует 15 августа и завершится 30 мая. В Ла лиге предусмотрена зимняя пауза с 6 по 12 января 2027 года.

В России права на показ Примеры принадлежат холдингу «Матч ТВ». Смотреть игры можно на его тематических каналах («Матч ТВ», «Матч Футбол 1», «Матч Футбол 2» и «Матч Футбол 3») и в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko. Следить за ключевыми событиями и результатами игр можно в матч-центре и разделе Ла лига на нашем сайте.

В чемпионате Испании примут участие 20 команд. По итогам прошлого сезона «Овьедо», «Жирона» и «Мальорка» вылетели из Ла лиги. Их места заняли клубы из Сегунды: «Расинг Сантандер», «Депортиво Ла-Корунья» и «Малага». «Барселона» — действующий чемпион Испании.