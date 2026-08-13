Матч «Сельта» — «Осасуна» в Ла лиге перенесли из-за грибка на поле

Матч 1-го тура чемпионата Испании-2026/27 между «Сельтой» и «Осасуной» перенесен из-за плохого состояния газона, сообщила пресс-служба Ла лиги.

Игра была запланирована на 16 августа. Причиной испорченного газона стал грибок. Матч должен был состояться на домашнем стадионе «Сельты» в Виго.

Встреча пройдет 27 августа.