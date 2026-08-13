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13 августа, 13:26

Матч «Сельта» — «Осасуна» в Ла лиге перенесли из-за грибка на поле

Руслан Минаев

Матч 1-го тура чемпионата Испании-2026/27 между «Сельтой» и «Осасуной» перенесен из-за плохого состояния газона, сообщила пресс-служба Ла лиги.

Игра была запланирована на 16 августа. Причиной испорченного газона стал грибок. Матч должен был состояться на домашнем стадионе «Сельты» в Виго.

Встреча пройдет 27 августа.

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ФК Осасуна
ФК Сельта
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Суперкубок Испании пройдет в Стамбуле в феврале 2027-го
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Эспаньол 1 1 0 0 3-0 3
2
 Алавес 1 1 0 0 3-0 3
3
 Севилья 1 1 0 0 2-1 3
4
 Расинг 1 0 1 0 2-2 1
5
 Вильярреал 1 0 1 0 2-2 1
6
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
7
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
8
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
9
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
10
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
11
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
13
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
14
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
15
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
16
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
17
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
18
 Р. Вальекано 1 0 0 1 1-2 0
19
 Хетафе 1 0 0 1 0-3 0
20
 Леванте 1 0 0 1 0-3 0
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.08 20:30 Алавес – Хетафе 3 : 0
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано 2 : 1
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал 2 : 2
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте 3 : 0
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 21:30 Сельта – Осасуна - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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ЖК
Г
Ривера Альваро Гарсия
Ривера Альваро Гарсия

Райо Вальекано

 1
Мариано Диас
Мариано Диас

Алавес

 1
Микель Родригес
Микель Родригес

Алавес

 1
П
Мариано Диас
Мариано Диас

Алавес

 2
И К Ж
Кико Фемения
Кико Фемения

Хетафе

 1 1 0
Кике Салас
Кике Салас

Севилья

 1 1 0
Люсьен Агуме
Люсьен Агуме

Севилья

 1 0 1
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