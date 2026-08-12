Романо: «Барселона» сделала новое предложение «Манчестер Сити» по Родри на 60 миллионов евро

«Барселона» направила «Манчестер Сити» новое устное предложение по трансферу полузащитника Родри на сумму 60 миллионов евро с учетом бонусов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Как отмечает источник, английский клуб продолжает настаивать на 80 миллионах евро за 30-летнего футболиста. Однако каталонцы сохраняют уверенность в успешном завершении сделки. Компромисс может быть найден посередине — между 60 и 80 миллионами евро, при этом ключевую роль сыграют бонусы.

Ранее агент полузащитника Пабло Баркеро подтвердил, что Родри выбрал «Барселону», а не «Реал» для продолжения карьеры.

Родри выступает за «Манчестер Сити» с лета 2019 года, его контракт с клубом рассчитан до лета 2027-го. В сезоне-2025/26 полузащитник провел 33 матча во всех турнирах и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.