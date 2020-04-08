Смолов вспомнил о голе «Реалу»

Нападающий «Сельты» Федор Смолов в Instagram-эфире Александра Кержакова рассказал о матче с «Реалом». Команды сыграли вничью, а Смолов забил гол.

— «Сантьяго Бернабеу» — вообще топ, — рассказал Смолов. — Эмоции нереальные, энергетика ощущается. На такой матч невозможно не настроится, такие матчи запоминаются на всю жизнь. Ты играешь против лучших футболистов мира. Забить в такой игре — это круто. Мне нравится играть на больших стадионах при переполненных трибунах".