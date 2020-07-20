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Смолов вместе с партнерами по «Сельте» в раздевалке отметил сохранение места в примере

10:48
Раздевалка «Сельты». Фото Instagram.
Раздевалка «Сельты». Фото Instagram.
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«Сельта» по итогам сезона сохранила прописку в высшем дивизионе чемпионата Испании. После окончания матча 38-го тура футболисты команды отметили это событие в раздевалке.

Вместе с партнерами по команде праздновал и нападающий Федор Смолов, который пропускал последние встречи из-за травмы.

Напомним, что россиянин находится в клубе из Виго на правах аренды.

Смолов был арендован «Сельтой» у «Локомотива» этой зимой. Он провел 14 матчей и забил 2 мяча — в ворота «Реала» и «Барселоны».

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