Смолов вместе с партнерами по «Сельте» в раздевалке отметил сохранение места в примере

«Сельта» по итогам сезона сохранила прописку в высшем дивизионе чемпионата Испании. После окончания матча 38-го тура футболисты команды отметили это событие в раздевалке.

Вместе с партнерами по команде праздновал и нападающий Федор Смолов, который пропускал последние встречи из-за травмы.

Напомним, что россиянин находится в клубе из Виго на правах аренды.

Смолов был арендован «Сельтой» у «Локомотива» этой зимой. Он провел 14 матчей и забил 2 мяча — в ворота «Реала» и «Барселоны».