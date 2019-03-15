"Скажи мне это в лицо, крыса". Савич вступил в конфликт с тренером "Атлетико"

Защитник "Атлетико" Стефан Савич повздорил с тренером по физподготовке команды Оскаром Ортегой, сообщает AS. Изданию стало известно об их конфликте, который случился после матча чемпионата Испании с "Леганесом".

Ортега критически высказывался о том, как работает Савич. В результате черногорец закричал на Оскара: "Скажи мне это в лицо, крыса". И бросил в него бутсу.

По данным источника, футболисты "Атлетико" в целом были недовольны тренировками, которые их измотали перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" (0:3).