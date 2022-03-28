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Сегодня, 09:49

«Реал» считает Гарсию и Гутьерреса основными вариантами на замену Марсело

«Реал» не планирует тратить большие деньги на поиск замены Марсело
Карен Саркисян
Корреспондент
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«Реал» не планирует тратить большие деньги на поиск замены защитнику Марсело, сообщает Marca.

По информации источника, мадридский клуб рассматривает две кандидатуры на замену 33-летнему бразильцу, контракт которого истекает летом 2022 года.

Отмечается, что «Реал» может начать активнее использовать защитника Мигеля Гутьерреса. Однако у тренерского штаба мадридцев есть сомнения насчет оборонительных навыков 20-летнего испанца. В клубе рассматривается вариант с отправкой защитника для постоянной игровой практики.

Также клуб может приобрести защитника «Райо Вальекано» Франа Гарсию. Напомним, что мадридцам принадлежит 50% прав на 22-летнего испанца. Трансфер защитника обойдется в пять миллионов евро. При этом шансы на возвращение Гарсии высоки.

Источник: https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2022/03/27/624081f1268e3e46538b45b6.html
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 Реал 29 20 6 3 59-25 66
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
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 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
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 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
19
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
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Атлетик – Реал
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Эльче – Вильярреал
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19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
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Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
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