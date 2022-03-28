«Реал» считает Гарсию и Гутьерреса основными вариантами на замену Марсело

«Реал» не планирует тратить большие деньги на поиск замены защитнику Марсело, сообщает Marca.

По информации источника, мадридский клуб рассматривает две кандидатуры на замену 33-летнему бразильцу, контракт которого истекает летом 2022 года.

Отмечается, что «Реал» может начать активнее использовать защитника Мигеля Гутьерреса. Однако у тренерского штаба мадридцев есть сомнения насчет оборонительных навыков 20-летнего испанца. В клубе рассматривается вариант с отправкой защитника для постоянной игровой практики.

Также клуб может приобрести защитника «Райо Вальекано» Франа Гарсию. Напомним, что мадридцам принадлежит 50% прав на 22-летнего испанца. Трансфер защитника обойдется в пять миллионов евро. При этом шансы на возвращение Гарсии высоки.