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Реал сделал заявление о расследовании против Барселоны по делу Негрейры

«Реал» потребовал ускорить расследование УЕФА против «Барселоны» по делу Негрейры

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Реал» выступил с заявлением после того, как УЕФА подтвердил получение документов мадридского клуба по делу Негрейры и продолжение расследования в отношении «Барселоны».

В «Реале» сообщили, что передали УЕФА большой объем документов и доказательств, касающихся выплат «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей Королевской федерации футбола Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

«Жалоба, поданная нашим клубом, содержит обширную документацию и доказательства фактов чрезвычайной серьезности, которые напрямую затрагивают целостность соревнований и доверие к системе судейства», — говорится в заявлении.

Мадридский клуб призвал УЕФА завершить разбирательство как можно быстрее.

«Реал» считает необходимым, чтобы теперь, когда УЕФА располагает этой документацией, расследование продвигалось с максимальной оперативностью до его полного завершения, а компетентные органы приняли соответствующие решения с учетом серьезности установленных фактов», — добавили в клубе.

«Реал» также заявил, что продолжит сотрудничать с УЕФА для выяснения обстоятельств дела.

Ранее УЕФА подтвердил получение документов от «Реала» и сообщил, что инспекторы по этике и дисциплинарным вопросам изучат их в рамках расследования. По данным AS, с 2001 по 2018 год «Барселона» выплатила Негрейре 8,4 миллиона евро.

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