Из-за травм и дисквалификаций у «Реала» остался один центральный защитник перед матчем с «Вильярреалом»

«Реал» подошел к матчу с «Вильярреалом» с критической нехваткой центральных защитников, сообщает Marca.

Единственный доступный профильный игрок на эту позицию — Антонио Рюдигер. Ибраима Конате не успеет восстановиться к игре 10 октября. Дин Хейсен пропускает встречу из-за дисквалификации после удаления в дерби. Рауль Асенсио недавно перенес операцию, а Эдер Милитао продолжает восстановление.

Главный тренер мадридского клуба Жозе Моуринью рассматривает несколько вариантов. Один из них — перевод опорного полузащитника Орельена Тчуамени в центр обороны: француз уже играл на этой позиции и знаком с ее требованиями. Альтернатива — номинальный правый защитник Дензел Думфрис. Также тренер может обратиться к игрокам академии.

После семи туров в испанской Ла Лиге «Реал» занимает 4-е место, набрав 15 очков. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет 6 очков.

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