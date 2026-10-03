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«Барселона» может приобрести защитника «Манчестер Сити» Гвардиола на фоне финансового скандала вокруг англичан

«Барселона» следит за защитником «Манчестер Сити» Гвардиолом на фоне возможных санкций против «горожан»

Алексей Михайлов

«Барселона» продолжает внимательно следить за ситуацией вокруг защитника «Манчестер Сити» Йошко Гвардиола, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее каталонский клуб рассматривал возможность трансфера хорвата, но игрок не был намерен покидать «Сити». Теперь обстоятельства могут измениться: «горожане» признаны виновными в серьезных финансовых нарушениях в Премьер-лиге. Им грозят потенциальные санкции вплоть до снятия очков или исключения из турнира.

Гвардиол выступает за «Манчестер Сити» с августа 2023 года — он перешел в клуб из немецкого «РБ Лейпциг». В июле 2026 года защитник продлил контракт с «горожанами», новое соглашение рассчитано до лета 2031 года.

В нынешнем сезоне 24-летний Гвардиол провел 7 матчей в составе «Манчестер Сити», забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хорвата в 70 миллионов евро.

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Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
Йошко Гвардиол
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Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
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Из-за травм и дисквалификаций у «Реала» остался один центральный защитник перед матчем с «Вильярреалом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 7 7 0 0 31-7 21
2
 Атлетико 7 5 1 1 16-7 16
3
 Бетис 7 5 1 1 9-7 16
4
 Реал 7 5 0 2 18-8 15
5
 Севилья 7 4 1 2 10-9 13
6
 Алавес 7 3 2 2 11-6 11
7
 Депортиво 7 2 4 1 10-8 10
8
 Реал Сосьедад 7 3 1 3 9-13 10
9
 Вильярреал 7 2 2 3 13-12 8
10
 Атлетик 6 2 2 2 7-6 8
11
 Хетафе 7 2 2 3 4-7 8
12
 Р. Вальекано 7 2 2 3 11-16 8
13
 Осасуна 7 2 2 3 6-13 8
14
 Сельта 7 1 4 2 8-6 7
15
 Эспаньол 7 2 1 4 10-10 7
16
 Расинг 7 2 1 4 11-21 7
17
 Леванте 6 1 2 3 8-12 5
18
 Эльче 7 1 2 4 11-17 5
19
 Валенсия 7 1 1 5 4-13 4
20
 Малага 7 0 3 4 3-12 3
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38 тур
9.10 22:00 Малага – Эспаньол - : -
10.10 15:00 Р. Вальекано – Атлетик - : -
10.10 17:15 Алавес – Атлетико - : -
10.10 19:30 Барселона – Хетафе - : -
10.10 22:00 Реал – Вильярреал - : -
11.10 15:00 Эльче – Сельта - : -
11.10 17:15 Реал Сосьедад – Депортиво - : -
11.10 19:30 Бетис – Осасуна - : -
11.10 22:00 Расинг – Валенсия - : -
12.10 22:00 Леванте – Севилья - : -
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Г
Рафинья
Рафинья

Барселона

 12
Серхио Камельо
Серхио Камельо

Райо Вальекано

 7
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 7
П
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 4
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 4
Джоб Очинг
Джоб Очинг

Реал Сосьедад

 3
И К Ж
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо

Сельта

 5 1 2
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 5 1 2
Фредерико Редондо
Фредерико Редондо

Эльче

 5 1 1
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