«Барселона» следит за защитником «Манчестер Сити» Гвардиолом на фоне возможных санкций против «горожан»

«Барселона» продолжает внимательно следить за ситуацией вокруг защитника «Манчестер Сити» Йошко Гвардиола, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее каталонский клуб рассматривал возможность трансфера хорвата, но игрок не был намерен покидать «Сити». Теперь обстоятельства могут измениться: «горожане» признаны виновными в серьезных финансовых нарушениях в Премьер-лиге. Им грозят потенциальные санкции вплоть до снятия очков или исключения из турнира.

Гвардиол выступает за «Манчестер Сити» с августа 2023 года — он перешел в клуб из немецкого «РБ Лейпциг». В июле 2026 года защитник продлил контракт с «горожанами», новое соглашение рассчитано до лета 2031 года.

В нынешнем сезоне 24-летний Гвардиол провел 7 матчей в составе «Манчестер Сити», забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хорвата в 70 миллионов евро.

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