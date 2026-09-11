Моуринью отреагировал на то, что судейский комитет поддержал решение не перебивать пенальти «Реала»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью прокомментировал решение Технического комитета судей Испании (CTA) по эпизоду с пенальти в матче 7-го тура Ла Лиги против «Бетиса» (0:1).

В концовке встречи арбитр Алехандро Эрнандес Эрнандес назначил пенальти за фол на Винисиусе Жуниоре. На 94-й минуте Килиан Мбаппе не реализовал 11-метровый — вратарь «Бетиса» Альваро Вальес отразил удар.

ВАР проверил эпизод на предмет преждевременного забегания защитника севильцев Марка Бартры в штрафную площадь, однако пенальти перебивать не стали. Позднее CTA признал решение судей правильным.

«Меня это не удивляет, ведь среди судей силен дух корпоративной солидарности. Они крайне редко — и для них это очень непросто — критикуют решения своих коллег. Их сила — в единстве», — сказал Моуринью.

«Реал» набрал девять очков после четырех туров Ла лиги и занимает четвертое место в таблице.