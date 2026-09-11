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Жозе Моуринью отреагировал на то, что судейский комитет поддержал решение не перебивать пенальти Реала

Судейство

Моуринью отреагировал на то, что судейский комитет поддержал решение не перебивать пенальти «Реала»

Руслан Минаев

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью прокомментировал решение Технического комитета судей Испании (CTA) по эпизоду с пенальти в матче 7-го тура Ла Лиги против «Бетиса» (0:1).

В концовке встречи арбитр Алехандро Эрнандес Эрнандес назначил пенальти за фол на Винисиусе Жуниоре. На 94-й минуте Килиан Мбаппе не реализовал 11-метровый — вратарь «Бетиса» Альваро Вальес отразил удар.

ВАР проверил эпизод на предмет преждевременного забегания защитника севильцев Марка Бартры в штрафную площадь, однако пенальти перебивать не стали. Позднее CTA признал решение судей правильным.

«Меня это не удивляет, ведь среди судей силен дух корпоративной солидарности. Они крайне редко — и для них это очень непросто — критикуют решения своих коллег. Их сила — в единстве», — сказал Моуринью.

Главный судья матча &laquo;Бетис&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo; Алехандро Эрнандес-Эрнандес (второй справа).Судейский комитет Испании подтвердил правоту судьи, не повторившего пенальти «Реала»

«Реал» набрал девять очков после четырех туров Ла лиги и занимает четвертое место в таблице.

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ФК Бетис
ФК Реал
Жозе Моуринью
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 5 5 0 0 21-4 15
2
 Бетис 5 4 0 1 7-6 12
3
 Реал 5 4 0 1 14-4 12
4
 Атлетико 5 3 1 1 10-6 10
5
 Алавес 5 3 1 1 11-5 10
6
 Севилья 5 3 1 1 8-6 10
7
 Депортиво 5 2 3 0 9-6 9
8
 Эспаньол 5 2 1 2 8-5 7
9
 Реал Сосьедад 6 2 1 3 6-11 7
10
 Атлетик 5 2 1 2 7-6 7
11
 Расинг 5 2 1 2 9-9 7
12
 Осасуна 5 2 1 2 5-8 7
13
 Леванте 5 1 2 2 7-9 5
14
 Хетафе 5 1 2 2 3-6 5
15
 Сельта 6 0 4 2 3-6 4
16
 Р. Вальекано 5 1 1 3 8-14 4
17
 Малага 5 0 3 2 2-8 3
18
 Вильярреал 5 0 2 3 7-10 2
19
 Эльче 5 0 2 3 6-13 2
20
 Валенсия 5 0 1 4 1-10 1
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3.09 22:00 Реал Сосьедад – Сельта 0 : 0
15.09 20:00 Р. Вальекано – Эспаньол - : -
15.09 21:00 Алавес – Валенсия - : -
15.09 22:30 Эльче – Реал - : -
16.09 20:00 Атлетико – Осасуна - : -
16.09 20:00 Депортиво – Севилья - : -
16.09 22:30 Барселона – Расинг - : -
16.09 22:30 Леванте – Атлетик - : -
17.09 20:00 Бетис – Хетафе - : -
17.09 22:30 Малага – Вильярреал - : -
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Г
Серхио Камельо
Серхио Камельо

Райо Вальекано

 6
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 6
Рафинья
Рафинья

Барселона

 6
П
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 4
Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор

Реал

 3
Мариано Диас
Мариано Диас

Алавес

 3
И К Ж
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 4 1 2
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо

Сельта

 5 1 2
Фран Перес
Фран Перес

Райо Вальекано

 4 1 1
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