Моуринью отреагировал на то, что судейский комитет поддержал решение не перебивать пенальти «Реала»
Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью прокомментировал решение Технического комитета судей Испании (CTA) по эпизоду с пенальти в матче 7-го тура Ла Лиги против «Бетиса» (0:1).
В концовке встречи арбитр Алехандро Эрнандес Эрнандес назначил пенальти за фол на Винисиусе Жуниоре. На 94-й минуте Килиан Мбаппе не реализовал 11-метровый — вратарь «Бетиса» Альваро Вальес отразил удар.
ВАР проверил эпизод на предмет преждевременного забегания защитника севильцев Марка Бартры в штрафную площадь, однако пенальти перебивать не стали. Позднее CTA признал решение судей правильным.
«Меня это не удивляет, ведь среди судей силен дух корпоративной солидарности. Они крайне редко — и для них это очень непросто — критикуют решения своих коллег. Их сила — в единстве», — сказал Моуринью.
«Реал» набрал девять очков после четырех туров Ла лиги и занимает четвертое место в таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|5
|5
|0
|0
|21-4
|15
|
2
|Бетис
|5
|4
|0
|1
|7-6
|12
|
3
|Реал
|5
|4
|0
|1
|14-4
|12
|
4
|Атлетико
|5
|3
|1
|1
|10-6
|10
|
5
|Алавес
|5
|3
|1
|1
|11-5
|10
|
6
|Севилья
|5
|3
|1
|1
|8-6
|10
|
7
|Депортиво
|5
|2
|3
|0
|9-6
|9
|
8
|Эспаньол
|5
|2
|1
|2
|8-5
|7
|
9
|Реал Сосьедад
|6
|2
|1
|3
|6-11
|7
|
10
|Атлетик
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
11
|Расинг
|5
|2
|1
|2
|9-9
|7
|
12
|Осасуна
|5
|2
|1
|2
|5-8
|7
|
13
|Леванте
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
14
|Хетафе
|5
|1
|2
|2
|3-6
|5
|
15
|Сельта
|6
|0
|4
|2
|3-6
|4
|
16
|Р. Вальекано
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
17
|Малага
|5
|0
|3
|2
|2-8
|3
|
18
|Вильярреал
|5
|0
|2
|3
|7-10
|2
|
19
|Эльче
|5
|0
|2
|3
|6-13
|2
|
20
|Валенсия
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|3.09
|22:00
|Реал Сосьедад – Сельта
|0 : 0
|15.09
|20:00
|Р. Вальекано – Эспаньол
|- : -
|15.09
|21:00
|Алавес – Валенсия
|- : -
|15.09
|22:30
|Эльче – Реал
|- : -
|16.09
|20:00
|Атлетико – Осасуна
|- : -
|16.09
|20:00
|Депортиво – Севилья
|- : -
|16.09
|22:30
|Барселона – Расинг
|- : -
|16.09
|22:30
|Леванте – Атлетик
|- : -
|17.09
|20:00
|Бетис – Хетафе
|- : -
|17.09
|22:30
|Малага – Вильярреал
|- : -
|Г
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|6
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|П
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|4
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|3
|
|
Мариано Диас
Алавес
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|4
|1
|2
|
|
Маркос Алонсо
Сельта
|5
|1
|2
|
|
Фран Перес
Райо Вальекано
|4
|1
|1