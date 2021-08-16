Симеоне отметил игру Корреа в матче с «Сельтой»
09:11
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался об игре нападающего Анхеля Корреа в победном матче ла лиги с «Сельтой» (2:1).
«Он же забил «Фейеноорду» (в товарищеском матче 8 августа), а сегодня сделал дубль.
Он прибыл в команду одним из последних. Мы дали ему время для отдыха после второго гола (аргентинца заменили на 65-й минуте). Надеюсь, он улучшит свою статистику прошлого сезона», — цитирует Симеоне Marca.
В прошлом сезоне футболист в 38 матчах чемпионата Испании забил 9 голов.
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