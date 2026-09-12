Форвард «Алавеса» Маньяс получил травму головы в конце матча с «Расингом», его унесли на носилках

Нападающий «Алавеса» Айтор Маньяс получил травму головы в матче против «Расинга» (1:2) в 5-м туре испанской Ла лиги.

В компенсированное время ко второму тайму 23-летний испанец после подачи с фланга прыгал к мячу в штрафной площади и головой врезался в затылок защитника «Расинга» Хорхе Салинаса.

Маньяс встал на ноги, но выглядел потерянным и несколько раз едва не упал на газон. Медицинская бригада несколько минут оказывала помощь футболисту, после чего его унесли с поля на носилках.

Маньяс является воспитанником «Реала». Он перебрался в систему «Алавеса» летом 2025 года.