Форвард «Алавеса» Маньяс получил травму головы в конце матча с «Расингом», его унесли на носилках
Нападающий «Алавеса» Айтор Маньяс получил травму головы в матче против «Расинга» (1:2) в 5-м туре испанской Ла лиги.
В компенсированное время ко второму тайму 23-летний испанец после подачи с фланга прыгал к мячу в штрафной площади и головой врезался в затылок защитника «Расинга» Хорхе Салинаса.
Маньяс встал на ноги, но выглядел потерянным и несколько раз едва не упал на газон. Медицинская бригада несколько минут оказывала помощь футболисту, после чего его унесли с поля на носилках.
Маньяс является воспитанником «Реала». Он перебрался в систему «Алавеса» летом 2025 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|4
|4
|0
|0
|17-2
|12
|
2
|Алавес
|5
|3
|1
|1
|11-5
|10
|
3
|Севилья
|5
|3
|1
|1
|8-6
|10
|
4
|Бетис
|4
|3
|0
|1
|5-5
|9
|
5
|Реал
|4
|3
|0
|1
|10-3
|9
|
6
|Депортиво
|4
|2
|2
|0
|8-5
|8
|
7
|Атлетико
|4
|2
|1
|1
|7-6
|7
|
8
|Расинг
|5
|2
|1
|2
|9-9
|7
|
9
|Осасуна
|4
|2
|1
|1
|5-6
|7
|
10
|Реал Сосьедад
|5
|2
|1
|2
|6-8
|7
|
11
|Атлетик
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
12
|Леванте
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|
13
|Эспаньол
|4
|1
|1
|2
|6-5
|4
|
14
|Р. Вальекано
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
15
|Хетафе
|4
|1
|1
|2
|2-5
|4
|
16
|Сельта
|5
|0
|3
|2
|2-5
|3
|
17
|Вильярреал
|4
|0
|2
|2
|6-8
|2
|
18
|Малага
|4
|0
|2
|2
|1-7
|2
|
19
|Эльче
|4
|0
|1
|3
|5-12
|1
|
20
|Валенсия
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.09
|22:00
|Севилья – Валенсия
|1 : 0
|12.09
|15:00
|Расинг – Алавес
|2 : 1
|12.09
|17:15
|Осасуна – Эспаньол
|- : -
|12.09
|19:30
|Атлетик – Эльче
|- : -
|12.09
|22:00
|Реал – Р. Вальекано
|- : -
|13.09
|15:00
|Сельта – Малага
|- : -
|13.09
|17:15
|Леванте – Барселона
|- : -
|13.09
|19:30
|Хетафе – Депортиво
|- : -
|13.09
|22:00
|Реал Сосьедад – Атлетико
|- : -
|14.09
|22:00
|Вильярреал – Бетис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|5
|
|
Яссир Забири
Расинг
|5
|П
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|4
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|3
|
|
Мариано Диас
Алавес
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Маркос Алонсо
Сельта
|4
|1
|2
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|3
|1
|1
|
|
Фран Перес
Райо Вальекано
|4
|1
|1
Новости