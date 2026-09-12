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Нападающий Алавеса Айтор Маньяс получил травму головы после жесткого столкновения в матче с Расингом в 5 туре Ла лиги

Форвард «Алавеса» Маньяс получил травму головы в конце матча с «Расингом», его унесли на носилках

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Алавеса» Айтор Маньяс получил травму головы в матче против «Расинга» (1:2) в 5-м туре испанской Ла лиги.

В компенсированное время ко второму тайму 23-летний испанец после подачи с фланга прыгал к мячу в штрафной площади и головой врезался в затылок защитника «Расинга» Хорхе Салинаса.

Маньяс встал на ноги, но выглядел потерянным и несколько раз едва не упал на газон. Медицинская бригада несколько минут оказывала помощь футболисту, после чего его унесли с поля на носилках.

Маньяс является воспитанником «Реала». Он перебрался в систему «Алавеса» летом 2025 года.

Чемпионат Испании. Ла лига. 5-й тур.
12 сентября, 15:00. El Sardinero (Сантандер)
Расинг
2:1
Алавес

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ФК Алавес
ФК Расинг
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Дубль Забири принес «Расингу» волевую победу над «Алавесом»
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 4 4 0 0 17-2 12
2
 Алавес 5 3 1 1 11-5 10
3
 Севилья 5 3 1 1 8-6 10
4
 Бетис 4 3 0 1 5-5 9
5
 Реал 4 3 0 1 10-3 9
6
 Депортиво 4 2 2 0 8-5 8
7
 Атлетико 4 2 1 1 7-6 7
8
 Расинг 5 2 1 2 9-9 7
9
 Осасуна 4 2 1 1 5-6 7
10
 Реал Сосьедад 5 2 1 2 6-8 7
11
 Атлетик 4 2 0 2 6-5 6
12
 Леванте 4 1 2 1 5-5 5
13
 Эспаньол 4 1 1 2 6-5 4
14
 Р. Вальекано 4 1 1 2 7-10 4
15
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
16
 Сельта 5 0 3 2 2-5 3
17
 Вильярреал 4 0 2 2 6-8 2
18
 Малага 4 0 2 2 1-7 2
19
 Эльче 4 0 1 3 5-12 1
20
 Валенсия 5 0 1 4 1-10 1
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11.09 22:00 Севилья – Валенсия 1 : 0
12.09 15:00 Расинг – Алавес 2 : 1
12.09 17:15 Осасуна – Эспаньол - : -
12.09 19:30 Атлетик – Эльче - : -
12.09 22:00 Реал – Р. Вальекано - : -
13.09 15:00 Сельта – Малага - : -
13.09 17:15 Леванте – Барселона - : -
13.09 19:30 Хетафе – Депортиво - : -
13.09 22:00 Реал Сосьедад – Атлетико - : -
14.09 22:00 Вильярреал – Бетис - : -
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