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Кроос впервые забил за «Реал» прямым ударом со штрафного

23:00
Тони Кроос. Фото ФК "Реал".
Тони Кроос. Фото ФК &quot;Реал&quot;.
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос отметился голом в матче 30-го тура чемпионата Испании против «Барселоны». Для него это первый мяч за «королевский клуб» прямым ударом со штрафного. Немец проводит 316-й матч за «Реал».

Также Кроос впервые забил в класико. После первого тайма «Реал» ведет со счетом 2:0. В прямом эфире матч показывает телеканал РЕН ТВ.

Реал — Барселона

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