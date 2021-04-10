Кроос впервые забил за «Реал» прямым ударом со штрафного
Полузащитник «Реала» Тони Кроос отметился голом в матче 30-го тура чемпионата Испании против «Барселоны». Для него это первый мяч за «королевский клуб» прямым ударом со штрафного. Немец проводит 316-й матч за «Реал».
1 — @ToniKroos ?? has scored the first direct free kick goal for @realmadriden in #ElClasico in all competitions this century. Fluke#RealMadridBarcelona pic.twitter.com/5CFkYyJfvR— OptaJose (@OptaJose) April 10, 2021
Также Кроос впервые забил в класико. После первого тайма «Реал» ведет со счетом 2:0. В прямом эфире матч показывает телеканал РЕН ТВ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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