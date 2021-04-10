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«Реал» — «Барселона»: хозяева забили второй мяч

22:30
10 апреля. «Реал» — «Барселона». Хозяева празднуют второй гол. Фото AFP
10 апреля. «Реал» — «Барселона». Хозяева празднуют второй гол. Фото AFP
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«Реал» забил второй мяч в матче 30-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».

На 28-й минуте после удара Тони Крооса со штрафного мяч после двойного рикошета от Сержиньо Деста и Жоржи Альбы оказался в воротах.

Счет матча — 2:0 в пользу «Реала». В прямом эфире класико показывает телеканал РЕН ТВ.

Реал — Барселона

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