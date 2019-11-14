Клуб Бекхэма заинтересован в подписании Модрича

Новый клуб MLS «Интер Майами» заинтересован в подписании контракта с полузащитником «Реала» Луки Модрича, сообщает TNT Sports LA. Соглашение хорвата с испанцами рассчитано до лета 2020 года.

Напомним, владельцем «Интера Майами» является экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм. Клуб дебютирует в MLS в 2020 году.

34-летний обладатель «Золотого мяча» в текущем сезоне провел 9 матчей, в которых забил гол, сделал 3 результативные передачи и получил красную карточку.

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