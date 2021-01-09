Дубли Месси и Гризманна помогли «Барселоне» разгромить «Гранаду»

«Барселона» разгромила «Гранаду» на выезде в 18-м туре чемпионата Испании — 4:0.

В составе каталонского клуба по дублю оформили форварды Антуан Гризманн и Лионель Месси. У хозяев встречи на 78-й минуте был удален защитник Хесус Вальехо.

Благодаря этой победе «Барселона» поднялась на 3-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 34 балла. Отставание от лидирующего «Атлетико» — 4 очка. «Гранада» с 24 баллами занимает 7 строчку.

Чемпионат Испании. Лига 1

18-й тур

«Гранада» — «Барселона» — 0:4 (0:3)

Голы: Гризманн, 12 (0:1). Месси, 35 (0:2). Месси, 42 (0:3). Гризманн, 63 (0:4).

«Гранада»: Силва, Фулькье, Дуарте, Х.Санчес, Нева (Вальехо, 46), Монторо (Милья, 46), Эррера (Соро, 67), Брайс, Сольдадо (Суарес, 46), Мачис (Кенеди, 65), Пуэртас.

«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Юмтити, Мингеса, Дест (Фирпо, 81), Бускетс, де Йонг (Пьянич, 66), Месси (Брэйтуэйт, 65), Гризманн, Дембеле (Пуч, 73), Педри (Тринкан, 73).

Предупреждения: Сольдадо, 45. Мингеса, 49. Суарес, 73. Бускетс, 82. Жорди Альба, 87.

Удаление: Вальехо, 78.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).

9 января. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».