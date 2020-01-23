Голы Бэйла и Диаса вывели «Реал» в 1/8 финала Кубка Испании
«Реал» вышел в 1/8 финала Кубка Испании, переиграв на выезде «Унионистас» (3:1). Голами в составе мадридцев отметились Гарет Бэйл и Мариано Диас, оформивший дубль.
Кубок Испании
1/16 финала
«Унионистас» — «Реал» — 1:3 (0:1)
Голы: Бэйл, 18 (0:1). Ромеро, 57 (1:1). Гонгора, 62 — в свои ворота (1:2). Диас, 90+2 (1:3).
«Унионистас»: Перейро, Пиохо, Субири, Гальего, Гонгора, Навас (Гонсалес, 80), Хосе Анхель, Пласерес (Маттье, 87), Гарридо (Ромеро, 55), Де ла Нава, Андрес.
«Реал»: Ареола, Карвахаль, Эдер Милитау, Начо, Марселу, Вальверде, Каземиру, Хамес Родригес (Иско, 80), Бэйл (Диас, 53), Бензема (Йович, 75), Винисиус Жуниор.
Предупреждение: Ромеро, 67.
Судья: Мелеро Лопес.
22 января. Саламанка. Стадион «Пистас дель Эльмантико».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/cup/2019-2020/playoff/