Голы Бэйла и Диаса вывели «Реал» в 1/8 финала Кубка Испании

«Реал» вышел в 1/8 финала Кубка Испании, переиграв на выезде «Унионистас» (3:1). Голами в составе мадридцев отметились Гарет Бэйл и Мариано Диас, оформивший дубль.

Кубок Испании

1/16 финала

«Унионистас» — «Реал» — 1:3 (0:1)

Голы: Бэйл, 18 (0:1). Ромеро, 57 (1:1). Гонгора, 62 — в свои ворота (1:2). Диас, 90+2 (1:3).

«Унионистас»: Перейро, Пиохо, Субири, Гальего, Гонгора, Навас (Гонсалес, 80), Хосе Анхель, Пласерес (Маттье, 87), Гарридо (Ромеро, 55), Де ла Нава, Андрес.

«Реал»: Ареола, Карвахаль, Эдер Милитау, Начо, Марселу, Вальверде, Каземиру, Хамес Родригес (Иско, 80), Бэйл (Диас, 53), Бензема (Йович, 75), Винисиус Жуниор.

Предупреждение: Ромеро, 67.

Судья: Мелеро Лопес.

22 января. Саламанка. Стадион «Пистас дель Эльмантико».