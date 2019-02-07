Эрнесто Вальверде: "Вместе с Месси решили, что он не с первых минут сыграет с "Реалом"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после ничьей с "Реалом" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании (1:1) объяснил, как было принято решение не включать Лионеля Месси в стартовый состав. Аргентинец вышел на поле на 63-й минуте, заменив Филиппе Коутинью.

– Я поговорил с Лео, и мы решили не заставлять его играть весь матч, – цитирует BarcaTimes Вальверде. – Нам нужно всегда принимать самое лучшее решение. Месси закончил последний матч с некоторым дискомфортом, и мы вместе решили, что он должен начать игру на скамейке запасных.