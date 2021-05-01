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Дани Алвес посоветовал Месси не уходить из «Барселоны»

12:37
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Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес посоветовал форварду «сине-гранатовых» Лионелю Месси не уходить из команды.

«Я уже несколько раз говорил Месси, что он рожден, чтобы играть за «Барселону», а «Барселона» создана ради него. Он сам как-то давал мне совет, теперь я сделал то же самое. Он однажды сказал мне: «Оставайся в «Барселоне», нет места лучше, чем этот клуб», и я остался. Я напомнил ему об этом разговоре. Ответа я не получил. Когда ты уходишь из «Барселоны», то понимаешь, насколько этот клуб был хорош. Все, кто уходил из команды, потом жалели», — приводит The Guardian слова Алвеса.

Нынешний контракт Месси с «Барселоной» действует до конца июня 2021 года. 33-летний аргентинец может покинуть команду на правах свободного агента по окончании сезона-2020/21.

Дополнительная информация:

https://www.theguardian.com/football/2021/may/01/dani-alves-barcelona-brazil-lionel-messi-manchester-city-world-cup-2022

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