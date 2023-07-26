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Сегодня, 08:42

Роналду оценил игру «Аль-Насра» против «ПСЖ»: «Отличное выступление против сильного соперника»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о товарищеском матче с «ПСЖ» (0:0).

«Отличное выступление против сильного соперника. Предсезонка продолжается. Отличный прием в Японии», — написал Роналду в соцсетях.

Португальский форвард стал игроком «Аль-Насра» в января 2023 года.

В прошедшем сезоне он сыграл 16 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, забил 14 голов и отдал две результативные передачи.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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