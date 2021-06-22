Смородская жестко раскритиковала лимит на легионеров

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в интервью «СЭ» жестко раскритиковала лимит на легионеров.

— Можно ли сказать, что наш футбол на дне?

— Не знаю, достиг он дна или нет. Наш уровень сейчас — 1:4 от Дании. Это уровень не Черчесова, а именно всего российского футбола.

— Нужны перемены сверху?

— Они нужны на всех уровнях. Хватит врать, что у нас прекрасная молодежь. У нас никто не вырос за время ужесточения лимита.

— А как же Головин, Миранчук?

— У меня Миранчуки играли с Диаррой! Это большая разница!

— Сейчас Миранчук выступает с Малиновским в «Аталанте».

— Правильно. Алексей — один из последних плодов. Как раз когда он начинал, стали ужесточать ограничения на иностранцев. Доужесточались до такой степени, что никого не осталось. Никто не выдерживает конкуренции с нормальными футболистами сильных клубов. Ни скорости, ни отбора, ни удара, ни мысли.