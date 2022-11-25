Алаев: «Карпин выгорает в сборной России? Я уверен, что он со всем справится и все выдержит»

Вице-президент РФС Александр Алаев оценил работу главного тренера сборной России Валерия Карпина.

— У вас нет ощущения, что Валерий Карпин выгорает на работе в сборной России?

— Я уверен, что Карпин все выдержит. Я очень высокого мнения о Валерии Карпине как о тренере и человеке. Я вижу, как он отдается работе. У меня нет сомнений, что он со всем справится. Понятно, мы оказались в дико сложной ситуации. Понятно, что сейчас все не так, как хотелось бы. Мы с ним общались, и я уверен, что он хочет продолжать работу, он это сможет сделать, он выдержит.

— А какая мотивация у него? Только просматривать молодых игроков?

— Сейчас так. Можно не делать, а можно делать. Я вижу, как он занимается этим с воодушевлением, отдается на тренировках. Он тоже переживает, что не получились игры в Киргизии, Таджикистане, Узбекистане. Были отрезки, но в целом мало позитива. Он выбрал линию, он по ней идет — пробует игроков. Футболист выступает в чемпионате, а в сборной: как воспримет коллектив, как познакомится, как в тренировочном процессе. За эти три игры он проделал колоссальную работу, просмотрел 19 новичков! Кто-то для меня открытие. Но я абсолютно уверен, что из этих новичков мы увидим твердых игроков сборной, когда она вернется в официальные соревнования. Сильянов? Для меня он — топ! Отменные физические данные, психологическая устойчивость, возможность играть на разных позициях. Для меня это открытие.

Валерий Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. 5 ноября специалист продлил контракт с национальной командой до августа 2024 года.