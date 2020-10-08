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«Спартак» поздравил Соболева с дебютом за сборную России

20:51
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«Спартак» в официальном Twitter поздравил нападающего Александра Соболева с дебютом за сборную России. Форвард вышел на поле во втором тайме товарищеской игры со Швецией, заменив Артема Дзюбу.

«Саша Соболев дебютировал за сборную России. Гордимся!» — говорится в Twitter красно-белых.

Россия — Швеция

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