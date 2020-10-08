«Спартак» поздравил Соболева с дебютом за сборную России
20:51
«Спартак» в официальном Twitter поздравил нападающего Александра Соболева с дебютом за сборную России. Форвард вышел на поле во втором тайме товарищеской игры со Швецией, заменив Артема Дзюбу.
«Саша Соболев дебютировал за сборную России. Гордимся!» — говорится в Twitter красно-белых.
Саша Соболев дебютировал за @TeamRussia ??— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 8, 2020
Гордимся ?? https://t.co/ow1Mr3R9lh
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