Денис Черышев рассказал о своей поездке на Алтай

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев рассказал о поездке с семьей на Алтай.

«Решили с семьей выбраться, посмотреть Сибирь. Я никогда там зимой не был, мне очень понравилось. Атмосфера уникальная, так что всем рекомендую слетать и посмотреть, какая у нас в России есть красивая природа. Там было минус 26 градусов, мы ходили в баню. На рыбалку сходить не получилось, но мы смотрели, как рыбаки ловили рыбу в такую погоду, и удивлялись, как они терпят. Там есть своя местная кухня, места тихие и спокойные, где можно отключить голову и просто расслабиться», — цитирует Черышева пресс-служба сборной России.

На данный момент футболист восстанавливается после травмы в ускоренном темпе. Ожидается, что Черышев сможет помочь «Валенсии» после октябрьской паузы на сборные.