Газзаев рассказал, что думает об отсутствии сборной России на Евро-2024

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев рассказал, какие шансы были бы о национальной команды России на выход из группы чемпионата Европы, который проходит в Германии.

«Наша сборная не принимала участия в отборочных групповых турнирах, поэтому мне сложно рассуждать о возможных перспективах нашей команды на чемпионате Европы. К тому же наша национальная команда играет не с лучшими командами мирового футбола. Конечно, хорошо, что сборная развивается и существует. Рано или поздно мы снова попадем на международную арену, к возвращению на которую мы должны быть готовы», — цитирует Газзаева Metaratings.ru.

Сборная России была отстранена от участия в международных турнирах решением ФИФА и УЕФА от февраля 2022 года на фоне обострения ситуации на юго-востоке Украины.