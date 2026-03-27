Товарищеский матч России и Никарагуа состоится в пятницу, 27 марта. BetBoom игра сборной пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за основными событиями и результатом игры Россия — Никарагуа можно также в матч-центре на нашем сайте.

Товарищеские матчи. Сборные. .

27 марта, 19:30. Краснодар (Краснодар)

В прямом эфире встречу покажут канал и сайт «Матч ТВ», а вместе с ними онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Игра с Никарагуа станет для России первой в 2026 году. В 2025 году россияне провели десять товарищеских матчей: с Гренадой (5:0) и Замбией (5:0), Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1), Иорданией (0:0) и Катаром (4:1), Ираном (2:1) и Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).