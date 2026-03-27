Овчинников: «После ЧМ-2014 ассистенты Капелло стали предъявлять мне претензии. Фабио в ярости наорал на них»

Экс-тренер сборной России Сергей Овчинников, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе в национальной команде с Фабио Капелло.

— Вы же до поры были единственным россиянином в штабе?

— Да. Как-то сидим за столом большой компанией: Фабио, его ассистенты и я. Зашел разговор о лицензиях. Пануччи: «У меня вообще нет». Гальбьяти: «У меня лицензия B». Капелло ко мне поворачивается: «А у тебя какая?» — «Pro». Он р-раз — меняется в лице. Добавляю: «Я главным тренером работал. Учился, все стадии прошел». С того момента отношение изменилось.

— Из-за лицензии?

— Для итальянцев это показатель. Если у тебя Pro, все, разговор на равных. Капелло стал со мной даже по тактике советоваться. Вскоре сменили мне должность тренера вратарей на помощника. Мы с Фабио остались в очень хороших отношениях. Видимо, не пургу ему советовал.

— Хоть раз на вас Капелло повысил голос?

— Нет. Он ни на кого не повышал.

— Да бросьте.

— Мог прокричаться при команде, но это носило общий характер: «Каццо, рогаццо, а-а-а!» Ни слова по конкретному адресу. После чемпионата мира-2014 коллеги Фабио, итальянцы, стали вдруг предъявлять мне претензии из-за того, что Игорь где-то неловко сыграл: «Это твоя зона ответственности». Начали перекладывать вину.

— Что Капелло? Сидел и слушал?

— Вот здесь он реально разорался — я впервые увидел его в ярости. Кричал на них: «Как вы смеете так с Сергеем разговаривать?!» Потом повернулся ко мне: «Не переживай, они профаны. А ты профессионал».

— Ваша реакция?

— Мне понравилось! Я, правда, вел себя корректно. Выслушал, сказал им: «Идите в задницу. У меня подопечных трое, у вас 20». Наверное, к двадцатке претензий больше?

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