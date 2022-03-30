РФС не рассматривает вариант с уходом в Азиатскую конфедерацию в случае дисквалификации из УЕФА

Российский футбольный союз (РФС) не рассматривает вариант с уходом в Азиатскую конфедерацию в случае дисквалификации из УЕФА, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

«Даже если ФИФА наложит бан, который повлечет за собой бан и от УЕФА, в РФС не намерены уходить из европейского футбола и планируют остаться в УЕФА после снятия ограничений», — приводит «Чемпионат» слова одного из источников.

30 марта в Дохе (Катар) пройдет заседание совета ФИФА, а на следующий день — в четверг, 31 марта, состоится конгресс ФИФА. РФС примет участие в этом мероприятии, российскую делегацию возглавит генеральный секретарь Александр Алаев.

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных соревнованиях.