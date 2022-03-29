Член делегации РФС Сорокин не ожидает радикальных действий от конгресса ФИФА

Член делегации Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин поделился ожиданиями от предстоящего конгресса Международной федерации футбола (ФИФА).

«Предполагается мое участие в конгрессе, ждем подтверждения аккредитации, — приводит слова Сорокина «Чемпионат». — Ожидаю остальных наших делегатов в Дохе. Я здесь не только для конгресса, ведь еще есть дела по чемпионату мира».

Член делегации РФС заявил, что не ожидает радикальных действий от конгресса ФИФА.

«Я не ожидаю радикальных действий от конгресса ФИФА. Есть принцип — футбол вне политики. К тому же РФС не было сделано ничего, за что нас можно было бы исключить», — сказал он.

Конгресс ФИФА состоится 31 марта в Дохе (Катар). Делегацию РФС возглавит генеральный секретарь организации Александр Алаев.

Ранее сообщалось, что на конгрессе может быть рассмотрен вопрос о приостановлении членства РФС в ФИФА.

Напомним, что 28 марта ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.