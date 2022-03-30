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Сегодня, 12:37

Нападающий сборной России Захарян не сможет сменить спортивное гражданство

Международная юридическая компания заявила, что Захарян не сможет выступать за Армению
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Динамо» и сборной России Арсен Захарян не сможет сменить спортивное гражданство и начать выступать за Армению, о чем начали ходить разговоры. Это запрещают правила ФИФА. Одним из главных критериев является то, что 18-летний футболист уже заигран за сборную России.

Международная юридическая компания SILA International Lawyers также подтверждает невозможность смены спортивного гражданства Захаряном по следующим причинам:

— На момент первого официального матча любого уровня за действующую национальную ассоциацию (РФС) футболист должен быть гражданином страны, которую он желает представлять впоследствии. У Захаряна не было и нет гражданства Армении;

— Футболист должен сыграть не более 3 матчей за основную сборную команду действующей национальной ассоциации. Захарян уже сыграл 4 матча за основную сборную России;

— С даты последнего матча футболиста за основную сборную команду действующей национальной ассоциации должно пройти минимум 3 года. Захарян выходил на поле за основную сборную России 11 октября 2021 года.

В этом сезоне Захарян провел 23 матча за «Динамо», в которых забил 5 голов и отдал 5 передач. За сборную России у него 4 матча.

Арсен Захарян
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