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«Потеряли два очка». Главный тренер сборной Турции — о ничьей с Россией

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Шенол Гюнеш. Фото ajansspor.com.
Шенол Гюнеш. Фото ajansspor.com.
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Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш заявил, что его команда потеряла два очка в матче Лиги наций со сборной России (1:1).

— Мы знали нашего соперника. Они играли в давление и длинный пас. Преимущество было у России в первом тайме. Нам не удалось быть такими же быстрыми. Но второй тайм — наоборот. Мы контролировали мяч, забили гол. Были моменты. Потеряли два очка. Наши ребята бились, играли хорошо. Но и противник играл у себя дома, это сказалось. Мы играли третий матч подряд на выезде — с этим связаны много минусов. Если мы это преодолеем, то станем по-настоящему хорошей командой. (Наталья Юрина)

Россия — Турция

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