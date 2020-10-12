«Потеряли два очка». Главный тренер сборной Турции — о ничьей с Россией
Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш заявил, что его команда потеряла два очка в матче Лиги наций со сборной России (1:1).
— Мы знали нашего соперника. Они играли в давление и длинный пас. Преимущество было у России в первом тайме. Нам не удалось быть такими же быстрыми. Но второй тайм — наоборот. Мы контролировали мяч, забили гол. Были моменты. Потеряли два очка. Наши ребята бились, играли хорошо. Но и противник играл у себя дома, это сказалось. Мы играли третий матч подряд на выезде — с этим связаны много минусов. Если мы это преодолеем, то станем по-настоящему хорошей командой. (Наталья Юрина)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.