Личка считает, что Карпину тяжело дается работа в сборной России

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о работе Валерия Карпина в сборной России.

«Он использует молодых игроков. И «Ростов» играет в агрессивный, быстрый футбол. Понятно, что не все получается. Естественно, сейчас ты не можешь соревноваться с лучшими соперниками и играешь товарищеские матчи с командами третьего уровня. Сложно позвать Головина играть против таких команд. Думаю, Карпину тяжело дается работа в сборной России», — цитирует Личку Sport24.

Карпин был назначен главным тренером сборной России летом 2021 года. В ноябре 2022-го он продлил контракт с национальной командой до августа 2024 года.

Также 54-летний специалист возглавляет «Ростов». Команда под его руководством на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков за 6 туров.