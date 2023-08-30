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Сегодня, 11:02

Личка считает, что Карпину тяжело дается работа в сборной России

Алина Савинова
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о работе Валерия Карпина в сборной России.

«Он использует молодых игроков. И «Ростов» играет в агрессивный, быстрый футбол. Понятно, что не все получается. Естественно, сейчас ты не можешь соревноваться с лучшими соперниками и играешь товарищеские матчи с командами третьего уровня. Сложно позвать Головина играть против таких команд. Думаю, Карпину тяжело дается работа в сборной России», — цитирует Личку Sport24.

Карпин был назначен главным тренером сборной России летом 2021 года. В ноябре 2022-го он продлил контракт с национальной командой до августа 2024 года.

Также 54-летний специалист возглавляет «Ростов». Команда под его руководством на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков за 6 туров.

Источник: https://sport24.ru/football/news-573233-lichka-dumayu-karpinu-tyazhelo-dayetsya-rabota-v-sbornoy-rossii
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
ФК Ростов
Марцел Личка
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