Литвинов: «Все такие спокойные, а для меня сборная — очень важный этап жизни»
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал попадание в расширенный список сборной России.
— Как думаешь, сегодняшней игрой ты убедил Абаскаля, что ошибка в матче с «Уралом» была, скорее, случайностью?
— Тренер сам будет принимать решение и говорить. Говорить о том, доволен ли я своей сегодняшней игрой, рано. Самое главное — команда выиграла.
— А по ощущениям?
— Много было хороших моментов, но были и ошибки, где-то обрезы в центре поля.
— Наговариваешь. Там один обрез был. Тебе удобно играть на той позиции, которая была сегодня?
— Да, поинтересней. Там движение, больше взаимодействия с мячом. Больше кайфуешь от игры.
— Скоро сборная. С каким настроением туда направляешься?
— С нетерпением жду. Там слухи же ходят — Египет, олимпийская сборная. Все такие спокойные, а для меня сборная — очень важный этап моей жизни. Для молодого футболиста — сборная очень важна.
— Поможет перезагрузится немного?
— Да, конечно.
— То, что много спартаковцев в расширенном списке по-прежнему, хотя сейчас меньше россиян в старте. Это показатель чего? Того, что Карпин вам доверяет, учитывая, как вы себя зарекомендовали на предыдущем сборе?
— Думаю, да. Валерий Георгиевич следит за всеми и до этого следил. Он смотрел прошедшие игры сборной и видел, кто его устраивает на той или иной позиции.
24 августа тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав команды на сентябрьский сбор. Всего в список вошли 36 футболистов. Сбор национальной команды пройдет в Новогорске с 4 по 12 сентября.