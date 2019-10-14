La Gazzetta dello Sport: тандем Дзюбы и Черчесова изменил жизнь всей России

Журналист La Gazzetta dello Sport Франческо Пьетрелла рассказал, как взаимодействие главного тренера сборной России Станислава Черчесова и форварда Артема Дзюбы изменило всю страну.

— Черчесов всегда выбирает лучших, он верен своим принципам, даже если у него возникают какие-то личностные проблемы с игроками. Дело Дзюбы — тому образец, — написал он в своей статье. — В 2017 году Черчесов не взял его на Кубок Конфедераций, но затем заявил на чемпионат мира из-за травмы Кокорина.

Сейчас Дзюба — топ-игрок чемпионата России, отбора Евро-2020, чемпион страны с «Зенитом». А после матча с Испанией Артем стал настоящим героем страны. Дзюба сказал: «Черчесов изменил мою жизнь». Тандем Дзюбы и Черчесова изменил жизнь всей России.

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