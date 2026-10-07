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В «Ахмате» оценили результативность Садулаева в сборной: «Это не максимум, Лечи может показывать больше»

Дарик Агаларов
корреспондент

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил «СЭ» на вопрос о результативности полузащитника грозненцев Лечи Садулаева в матчах за сборную России.

Футболист принял участие в BetBoom товарищеских матчах с Ираном (2:0), Намибией (6:0) и Нигерией (3:3). На счету Садулаева 2 гола и 1 результативная передача, хавбек был признан лучшим игроком в играх с Намибией и Нигерией.

«Мы рады за него. Он выходит и проявляет себя за национальную команду — это большая честь. Но это не максимум Лечи, он может показывать больше», — сказал Айдамиров «СЭ».

Всего у Садулаева 16 матчей за сборную России, 4 гола и 2 результативные передачи.

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