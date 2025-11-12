Футбол
12 ноября, 08:41

Карпин заявил, что планирует завершить тренерскую карьеру до 60 лет

Сергей Ярошенко
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал, до какого возраста планирует работать.

«Ничего не должно произойти для завершения тренерской карьеры, может все в любой момент наступить. Я себе срок отмериваю — до 60 лет», — цитирует Карпина ТАСС.

Карпину 56 лет. Он работает главным тренером с 2009 года. Помимо национальной команды и «Динамо», он возглавлял «Спартак», «Мальорку», армавирское «Торпедо» и «Ростов».

По информации «СЭ», Карпин может покинуть «Динамо» во время паузы на матчи сборных. В «Динамо» недовольны выступлением команды в текущем сезоне, качеством игры, атмосферой в коллективе и рядом высказываний тренера, в которых московский клуб выглядит не в лучшем свете.

Источник: ТАСС
  • Nik

    и в эстонию

    12.11.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Судя по клубам где работал,средний тренер,сильно раздутый!Ничего нигде не добившийся!У руководства динамо мозгов нет!С ним они решили бороться за золото???В итоге борются за обычное место для Карпина!Бараны руководят клубом!Генералы вернулись?

    12.11.2025

  • Исаев-Штирлиц

    мотивации нет...все выиграно... валерон уже оставил свой след в тренерском деле...будут в ВШТ (или че там щас)...изучать потом на его примере историю инфоцыганства в футболе...как получать две лички, нихрена не делая

    12.11.2025

  • СЕРХИО76

    Хотелось бы пораньше!

    12.11.2025

  • iich

    Интересно, кого он будет добивать в свой "дембельский аккорд" перед пенсией.

    12.11.2025

  • Андрей

    пора сейчас завершить самое время

    12.11.2025

  • Slim Tallers

    Из Динамо его выпрут очень скоро,а в сборной товарняки можно гонять и до 60-ти. Официальных матчей всё равно в ближайшие годы не намечается.

    12.11.2025

  • Mr T

    Стартуй уже. Твой футбол нам не нужен, как и ты сам

    12.11.2025

  • Ратель

    М-да... деды работали до тех пор, пока их вперёд ногами не начали выносить. Байдачный - пока Кондратий не прихватил, Аверьянов ещё до худшего, Малофеев даже после криза... Дело своё любили мужики, футбол.

    12.11.2025

  • Dron56

    Пипец ! Динамо еще четыре года это терпеть ?

    12.11.2025

  • Владимир Трофимов

    Молодец Карпуша -срубил бабла и в Эстонию бегом,пока не отобрали или не посадили.

    12.11.2025

