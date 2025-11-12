На матч сборных России и Перу продано более 40 тысяч билетов

Российский футбольный союз (РФС) продал более 40 тысяч билетов на BetBoom товарищеский матч сборных России и Перу, который пройдет в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС.

Игра состоится на «Газпром-Арене» 12 ноября, начало — в 20:00 по московскому времени.

Месяц назад сборная России сыграла с Ираном в Волгограде (2:1, 10 октября) и Боливией в Москве (3:0, 14 октября). 15 ноября россияне примут Чили в Сочи.