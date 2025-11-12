Товарищеский матч между Россией и Перу пройдет в Санкт-Петербурге 12 ноября

Товарищеская игра сборной России с Перу состоится в среду, 12 ноября. Встреча на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге начнется в 20.00 по московскому времени.

Товарищеские матчи. Сборные. .

12 ноября, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча национальной команды. За ключевыми событиями игры Россия — Перу можно следить также в матч-центре нашего сайта.

BetBoom матч России с Перу транслируют телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск».

Месяц назад сборная России сыграла с Ираном в Волгограде (2:1, 10 октября) и Боливией в Москве (3:0, 14 октября). 15 ноября россияне примут Чили в Сочи.