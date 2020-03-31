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Карпин, Семак и Аршавин — в составе рекордсменов сборной России

13:22
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Сборная России в Twitter опубликовала состав из рекордсменов национальной команды.

Состав выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев (111 матчей), Александр Анюков (77), Виктор Онопко (113), Сергей Игнашевич (127), Василий Березуцкий (101), Юрий Жирков (92), Сергей Семак (65), Валерий Карпин (73), Андрей Аршавин (75), Владимир Бесчастных (71), Александр Кержаков (91).

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