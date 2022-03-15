Дзюба объяснил, почему попросил Карпина не вызывать его в сборную

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба объяснил «СЭ» истинные причины того, почему не поехал на сбор национальной команды России.

Ранее главный тренер сборной Валерий Карпин сказал, что форвард попросил не вызывать его по семейным обстоятельствам и в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживает много родственников.

— Я не поехал в сборную России не из-за политических моментов, — отметил Дзюба. — Дело в семейных обстоятельствах, но я не хотел бы вдаваться в подробности. В этот период времени я хотел бы провести время вместе с семьей. Мне кажется, произошло недопонимание, Валерий Георгиевич меня неправильно понял или его слова неверно интерпретировали.

Сегодня, 15 марта, тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал состав команды на сбор, который пройдет в Москве с 21 по 27 марта. В список вошли 27 футболистов.