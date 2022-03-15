Вадим Евсеев считает, что на мартовский сбор необходимо было вызвать ближайший резерв

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев в своем Telegram-канале прокомментировал состав сборной России на мартовский сбор.

«Во-первых, возникает вопрос, для чего? Даже если CAS примет решение против нас, сейчас можно спокойно вызвать ближайший резерв и знакомиться с ним.

Во-вторых, рад, что вызвали Селихова, заслужил. До травмы он уже был претендент на попадание в основную обойму сборной. Кто-то говорит, что это аванс. Да никакой не аванс. Селихова хорошо знает Кафанов, он видел в нем потенциал, он отмечал его, когда Саша только начал играть в «Амкаре», и потом, когда он перешел в «Спартак».

В-третьих, отдельно скажу про самарцев. Они в списке заслуженно. Команда идет в середине таблицы, даже ближе к лидерам. Ряд молодых футболистов показывают хороший уровень игры», — написал Евсеев.

Специалист также высказался об игроках, которые не попали в список на московский сбор.

«Из тех, кого на сборе нет, я бы назвал еще Юрия Горшкова, который может сыграть и левого защитника, и опорного. В современном футболе такие игроки в приоритете, за ними будущее», — добавил Евсеев.

В связи с переносом матчей 22-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги на 19 и 20 марта было принято решение провести учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта.