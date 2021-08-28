Карпин высказался об уходе Безуглова из медицинского штаба сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об изменениях в административном штабе национальной команды.

Ранее генеральный менеджер сборной России Евгений Савин, а также врачи команды Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский покинули свои посты.

«Врачи поменялись, ибо ушли в свои клубы. Это их решение. Мы запросили данные об историях болезни, мне такая информация нужна. Они не предоставили эти данные и ушли.

Евгений Савин ушел — это решение федерации.

Была попытка перенести игру на стадион «Динамо», но хорваты отказались. 3000 на этом стадионе выглядит по-другому, нежели на «Лужниках», — сказал Карпин.

Евгений Савин пришел в сборную в 2007 году, с 2012 года работал в качестве менеджера национальной команды.

Эдуард Безуглов занял позицию врача сборной в 2012 году, Михаил Бутовский — в 2014-м.