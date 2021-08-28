Карпин высказался об уходе Безуглова из медицинского штаба сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об изменениях в административном штабе национальной команды.
Ранее генеральный менеджер сборной России Евгений Савин, а также врачи команды Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский покинули свои посты.
«Врачи поменялись, ибо ушли в свои клубы. Это их решение. Мы запросили данные об историях болезни, мне такая информация нужна. Они не предоставили эти данные и ушли.
Евгений Савин ушел — это решение федерации.
Была попытка перенести игру на стадион «Динамо», но хорваты отказались. 3000 на этом стадионе выглядит по-другому, нежели на «Лужниках», — сказал Карпин.
Евгений Савин пришел в сборную в 2007 году, с 2012 года работал в качестве менеджера национальной команды.
Эдуард Безуглов занял позицию врача сборной в 2012 году, Михаил Бутовский — в 2014-м.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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