Головин сравнил текущее поколение сборной России с командой 2008 года

Полузащитник «Монако» Александр Головин в комментарии для «СЭ» сравнил текущее поколение сборной России с игроками Евро-2008.

— Поколение Евро-2008 в России считается одним из лучших в истории нашего футбола. Можешь сравнить его с текущим?

— В 2008-м были очень сильные игроки. Думаю, что и у нас не слабые. Но мне тяжело сравнивать, я тогда не играл. То поколение точно одно из сильнейших.

С 7 по 15 октября у сборной России проходит учебно-тренировочный сбор. При этом все еще неизвестно, будет ли у национальной команды соперник во время этой паузы на игры сборных.