Головин рассказал, что хотел бы повторить матч с Сербией

Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал, с кем бы хотел сыграть в составе национальной команды в условиях санкций в отношении страны.

— С кем из соперников сыграл бы?

— С Сербией, там сильные игроки из топ-клубов. Хоть и победили тогда (21 марта 2024 года, 4:0. — Прим. «СЭ»), но там было удаление, я бы переиграл.

— Поменялось ли твое мнение о Глушенкове?

— Как о человеке и игроке мнение не поменялось. Но я бы так не поступил.

— Что думаешь о недавнем опросе ВЦИОМ, интерес к футболу упал?

— По играм сборной — было много народу. С той же Сербией и Кубой было много людей.

С 7 по 15 октября у сборной России проходит учебно-тренировочный сбор. При этом все еще неизвестно, будет ли у национальной команды соперник во время этой паузы на игры сборных.

Дарик Агаларов